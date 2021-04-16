16 апреля 2021

Магнитогорец выкинул из окна всю мебель и уехал в психбольницу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за неадекватного поведения горожанину пришлось переехать в психдиспансер (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске житель дома на улице Сталеваров в течение дня выкинул из окна квартиры всю мебель и бытовую технику. Очевидцы вызвали полицию и только к вечеру 16 апреля медики увезли мужчину в психдиспансер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Веселый день у нас сегодня, в жилищном комплексе „Ладья“. Один из наркоманов не нашел закладку и просто решил повыкидывать вещи, — рассказывает очевидец, снимавший происходящее на видео для паблика „Черное&Белое Магнитогорск“ во „ВКонтакте“. — Вот так кидает с самого утра». На кадрах видно, что у дома дежурит полиция, а потом слышен громкий звук. Из окна вылетело и с треском упало на землю что-то тяжелое.

«Мы рядом с домом проходили, когда кое-что из вещей валялось на земле. Подняли головы вверх, а там мужчина в панаме, он нам весело предложил забирать все, что понравилось», — цитирует соседок дебошира «Верстов.Инфо». К вечеру у дома лежали одежда, разбитые компьютер и телевизоры, обломки кухонного гарнитура, другие вещи. По словам соседей, мужчина не был наркоманом и производил впечатление адекватного человека.

«Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали медиков. Медики увезли мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. «Все наблюдали, как невменяемый больной выбрасывает дорогостоящие вещи, и ничего не могли сделать. Дверь вскрыли и забрали больного соседа только после того, как родители дали согласие, в восьмом часу вечера», — пишет одна из жительниц города.

Фото:

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