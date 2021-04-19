19 апреля 2021
18 апреля 2021

В ГСК «Югория» нашли замену главе, ушедшему в правительство ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Слушания по Югории и Ханты-Мансийскому НПФ, июнь 2013 года, охлопков алексей
Алексей Охлопков уже приступил к выполнению обязанностей в правительстве ХМАО Фото:

Врио генерального директора страховой компании «Югория» после ухода Алексея Охлопкова в правительство ХМАО назначен Михаил Косенко. До этого он занимал пост заместителя гендиректора по экономике и финансам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

С 20 апреля временно исполняет обязанности генерального директора АО «ГСК «Югория» Косенко Михаил Владимирович. Ранее Михаил Владимирович являлся заместителем генерального директора по экономике и финансам «Югории», — говорится в сообщении пресс-службы ГСК «Югория».

Источник URA.RU внутри страховой компании сообщил, что коллектив надеется, что Косенко будет утвержден на новой позиции на постоянной основе. «Никто не хочет, чтобы приезжал какой-нибудь варяг из Москвы и перестраивал всю работу», — утверждает источник. В пресс-службу ГСК «Югории» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Югры. Он с 20 апреля приступил к выполнению обязанностей в новом для себя качестве. Также должность заместителя главы региона получил экс-глава Фонда развития Югры Роман Генкель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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