В ГСК «Югория» нашли замену главе, ушедшему в правительство ХМАО

Алексей Охлопков уже приступил к выполнению обязанностей в правительстве ХМАО Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Врио генерального директора страховой компании «Югория» после ухода Алексея Охлопкова в правительство ХМАО назначен Михаил Косенко. До этого он занимал пост заместителя гендиректора по экономике и финансам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

С 20 апреля временно исполняет обязанности генерального директора АО «ГСК «Югория» Косенко Михаил Владимирович. Ранее Михаил Владимирович являлся заместителем генерального директора по экономике и финансам «Югории», — говорится в сообщении пресс-службы ГСК «Югория».

Источник URA.RU внутри страховой компании сообщил, что коллектив надеется, что Косенко будет утвержден на новой позиции на постоянной основе. «Никто не хочет, чтобы приезжал какой-нибудь варяг из Москвы и перестраивал всю работу», — утверждает источник. В пресс-службу ГСК «Югории» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Югры. Он с 20 апреля приступил к выполнению обязанностей в новом для себя качестве. Также должность заместителя главы региона получил экс-глава Фонда развития Югры Роман Генкель.