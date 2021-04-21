В ХМАО уличенный в браконьерстве мэр передумал уходить в отставку

Глава Кедрового Иван Воронов продолжает оставаться на своем посту, несмотря на то что является подсудимым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава поселка Кедровый (Ханты-Мансийский район) Иван Воронов передумал уходить в отставку, не смотря на то что является фигурантом уголовного дела о браконьерстве. Эту ситуацию URA.RU прокомментировал сам чиновник.

«Я принял решение об отставке прошлой осенью по состоянию здоровья. Однако совет депутатов так и не утвердил проведение новых выборов. Замов у меня нет, поэтому продолжаю работать, раз больше некому. Ездил в санаторий подлечиться и теперь чувствую себя хорошо», — прокомментировал Воронов. Он уточнил, что до вынесения обвинительного приговора имеет право работать на этом посту.

Воронов также добавил, что плановые выборы главы Кедрового должны пройти осенью 2022 года. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ журналисту агентства сообщили, что уголовное дело уже передано в суд для его рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что Воронова поймали с поличным во время рыбалки за ловлю рыбы, которая занесена в Красную книгу. В его лодке были обнаружены особи обского осетра.