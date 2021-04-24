24 апреля 2021

В Багдаде прогремел взрыв в ковидной больнице. Погибли десятки пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
В результате взрыва и пожара в багдадской больнице погибло уже 28 человек. Фото:

В багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб (Ирак) произошел взрыв, который вызвал крупный пожар. Об этом сообщили местные журналисты.

По предварительным данным, взорвался баллон с кислородом. Взрыв привел к возгоранию, огонь охватил все здание. «Количество жертв в больнице аль-Хатиб увеличилось до 28, пострадавших свыше 50. Эти цифры могут вырасти», — цитирует РИА «Новости» телеканал Dijlah. Большинство погибших отравились угарным газом.

Местные журналисты говорят о 55 погибших, сообщает «Царьград». Спасти из огня удалось 90 человек. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать руководство больницы и ответственных за безопасность здания лиц до окончания расследования.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...