В багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб (Ирак) произошел взрыв, который вызвал крупный пожар. Об этом сообщили местные журналисты.
По предварительным данным, взорвался баллон с кислородом. Взрыв привел к возгоранию, огонь охватил все здание. «Количество жертв в больнице аль-Хатиб увеличилось до 28, пострадавших свыше 50. Эти цифры могут вырасти», — цитирует РИА «Новости» телеканал Dijlah. Большинство погибших отравились угарным газом.
Местные журналисты говорят о 55 погибших, сообщает «
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