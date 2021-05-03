Умер актер фильма «Весна на Заречной улице»

Актер умер в праздник Пасхи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Умер украинский актер и режиссер, снимавшийся в фильме «Весна на Заречной улице» Жан Мельников. Об этом сообщил его сын Андрей.

«Тебя не стало в светлый праздник Пасхи, в 19:00. Мы благодарим тебя и очень скучаем», — написал сын актера в своем Facebook.

Жан Мельников родился в Днепропетровске (Украина) в 1936 году. За свою жизнь сыграл в шести фильмах, был художественным руководителем в городском академическом театре драмы и комедии. Он удостоен награды Народный артист УССР.