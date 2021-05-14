14 мая 2021

Адвокат дал прогноз, сколько продлится суд над командиром ДНР

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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Суд по делу легендарного командира ДНР будет проходить около двух месяцев, считает адвокат. Фото:

Судебные заседания по делу командира ДНР Ахры Авидзбы растянутся на два месяца. Такой прогноз дал его адвокат Сергей Беляк.

«Наши прогнозы — для рассмотрения понадобится до 10 заседаний в режиме понедельник, среда, пятница. Вот мы выходим на 3-4 недели. Какие-то из них могут переноситься из-за неявки свидетелей. Защита также намерена вызывать своих свидетелей. Мы, например, планируем допросить следователей, стряпавших, не побоюсь этого слова, дело Ахры и его товарищей. То есть месяца в два можем уложиться. Поглядим», — рассказал он в интервью «Вашим новостям».

Авидзба был задержан 5 марта в Абхазии. Его обвиняют в хранении и перевозке оружия группой лиц. Сотрудники Службы безопасности республики доставили его в тюрьму, где он находится до сих пор. Авидзба воевал в ДНР с 2014 по 2016 год, где вел бои за крупные города Донбасса — Иловайск и Дебальцево. Ему присвоено звание героя республики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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