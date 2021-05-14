Адвокат дал прогноз, сколько продлится суд над командиром ДНР

Судебные заседания по делу командира ДНР Ахры Авидзбы растянутся на два месяца. Такой прогноз дал его адвокат Сергей Беляк.
«Наши прогнозы — для рассмотрения понадобится до 10 заседаний в режиме понедельник, среда, пятница. Вот мы выходим на 3-4 недели. Какие-то из них могут переноситься из-за неявки свидетелей. Защита также намерена вызывать своих свидетелей. Мы, например, планируем допросить следователей, стряпавших, не побоюсь этого слова, дело Ахры и его товарищей. То есть месяца в два можем уложиться. Поглядим», — рассказал он в интервью «Вашим новостям».
Авидзба был задержан 5 марта в Абхазии. Его обвиняют в хранении и перевозке оружия группой лиц. Сотрудники Службы безопасности республики доставили его в тюрьму, где он находится до сих пор. Авидзба воевал в ДНР с 2014 по 2016 год, где вел бои за крупные города Донбасса — Иловайск и Дебальцево. Ему присвоено звание героя республики.
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