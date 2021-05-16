16 мая 2021

На предприятии «Норникеля» произошел разлив топлива

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Топливо вытекло в котлован Фото:

У Таймырской топливной компании — одной из структур «Норникеля» произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщают источники в экстренных службах.

«Утечка дизельного топлива из резервуара объемом 20 тысяч кубометров произошла на территории города Дудинки в Красноярском крае», — приводит информацию РИА «Новости». Согласно сообщению, топливо вытекло в котлован, специалисты уже приступили к аварийным работам. Ведется перекачка в резервные емкости, пишет издание «Взгляд».

Предыдущий крупный разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочка «Норникеля») произошел 29 мая 2020 года. В Красноярском крае из-за этого ввели режим ЧС. Уровень загрязненности воды превышал норму в десятки тысяч раз. В феврале суд установил штраф для компании в размере 146,2 миллиарда рублей. В «Норникеле» заявили, что не планируют обжаловать это решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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