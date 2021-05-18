В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи сургутского СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутские следователи возбудили уголовное дело из-за незаконной передачи земельных участков строительной компании «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального силового ведомства.

По версии следствия, мэрия Сургута в 2006 году заключила с застройщиком договор об освоении земли в 30 микрорайоне. Там должны были к 2016 году появиться жилые дома и социальные объекты. Однако полного освоения территории к установленному сроку так и не произошло. «В нарушение требований земельного законодательства и условий договора аренды, согласно которым не использованные под застройку участки должны быть изъяты, должностными лицами администрации города условия использования земельных участков не проверены, факты ведения на них строительных работ не установлены и в июне — августе 2016 года участки переданы в собственность коммерческой организации, чем причинен ущерб бюджету Сургута», — прокомментировали в пресс-службе СК по ХМАО.

Уголовное дело возбуждено по 293 статье УК РФ (халатность). По нему проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, допустивших нарушение. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. «Вопросы по нему будут адресованы как в мэрию, так и застройщику, который после ребрендинга называется «Северные строительные технологии», — отметил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе было возбуждено уголовное дело против чиновника мэрии и Жилстройнадзора Югры из-за нарушений при приемке домов. Глава города Олег Дейнека фигурировал в нем в качестве свидетеля.