Центральный банк России отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации (НКО) «Красноярский краевой расчетный центр». Организацию подозревают в отмывании доходов, указано на сайте регулятора.
«Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО „Красноярский Краевой Расчетный Центр“. <…> НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — передает Центробанк.
Регулятор уточнил, что расчетный центр Красноярска проводил в больших объемах непрозрачные операции, которые были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов кредитная организация занимала 367-е место в банковской системе РФ. В Центробанке подчеркнули, что данная НКО не является участником системы страхования вкладов.
В апреле ЦБ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва», напоминает «Национальная служба новостей». Организации будет грозить банкротство, если в процессе ликвидации юрлица окажется, что стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, рассказали URA.RU.
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