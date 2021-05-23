СМИ: состав фракции ЕР в Госдуме после выборов обновится на 50%

Состав Госдумы после выборов обновится на 20-25% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутатский корпус Госдумы после осенней выборной кампании обновится на четверть, а состав фракции «Единой России» — наполовину. К таким выводам пришли эксперты агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«После сентябрьских выборов Госдума обновится минимум на 20—25%. При этом обновление оппозиционных фракций будет происходить медленнее, чем „Единой России“, фракция которой по итогам выборов обновится не менее чем на 40%, а возможно, более чем на 50%», — пишут «Известия», ссылаясь на АПЭК.

Это связано с тем, что оппозиция не проводит праймериз, поэтому и смена состава там происходит медленнее, чем в «партии власти», продолжает издание. Также эксперты указывают на общественный запрос на новые персоналии. При этом, появления новых партий в Госдуме ожидать не приходится.