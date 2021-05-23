23 мая 2021

СМИ: состав фракции ЕР в Госдуме после выборов обновится на 50%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жанры. Москва, госдума, государственная дума
Состав Госдумы после выборов обновится на 20-25% Фото:

Депутатский корпус Госдумы после осенней выборной кампании обновится на четверть, а состав фракции «Единой России» — наполовину. К таким выводам пришли эксперты агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«После сентябрьских выборов Госдума обновится минимум на 20—25%. При этом обновление оппозиционных фракций будет происходить медленнее, чем „Единой России“, фракция которой по итогам выборов обновится не менее чем на 40%, а возможно, более чем на 50%», — пишут «Известия», ссылаясь на АПЭК.

Это связано с тем, что оппозиция не проводит праймериз, поэтому и смена состава там происходит медленнее, чем в «партии власти», продолжает издание. Также эксперты указывают на общественный запрос на новые персоналии. При этом, появления новых партий в Госдуме ожидать не приходится.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...