Российским военным повысили оклады

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Парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военная техника на марше, парад победы 9мая, парад победы, 9мая
У российских военных появился новый повод для радости Фото:

В России военным повысили оклады. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится о том,что с 1 октября 2021 в 1,037 раза оклады повышаются армейским срочникам и контрактникам. Также платить больше будут бойцам Росгвардии.

Кроме того, зарплату увеличат полицейским, спасателям, таможенникам, фельдъегерям и сотрудникам ФСИН. Также будет пересмотрен размер пенсий работников МВД, служивших в подразделениях по борьбе с наркоторговлей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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