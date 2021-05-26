Российским военным повысили оклады

У российских военных появился новый повод для радости Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России военным повысили оклады. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится о том,что с 1 октября 2021 в 1,037 раза оклады повышаются армейским срочникам и контрактникам. Также платить больше будут бойцам Росгвардии.

Кроме того, зарплату увеличат полицейским, спасателям, таможенникам, фельдъегерям и сотрудникам ФСИН. Также будет пересмотрен размер пенсий работников МВД, служивших в подразделениях по борьбе с наркоторговлей.