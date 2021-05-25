25 мая 2021

Прокуратура наказала чиновника, оставившего ветерана без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, мост, деревня, река сылва, село павлово
Проверку провели после публикации URA.RU Фото:

Прокуратура наказала главу Тобольского муниципального района Леонида Митрюшкина за отсутствие воды у ветерана в деревне Зольникова. Проверку провели после публикаций СМИ. О вынесении представления сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Согласно действующему законодательству организация водоснабжения населения возложена на органы местного самоуправления. В связи с этим 26 мая 2021 года прокуратура в адрес главы района внесла представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас сети водоснабжения в деревне ремонтируются. Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства. Получить оперативный комментарий в администрации района не удалось, там на звонки корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ветеран войны Мария Зольникова пять лет живет без воды, так как в деревне не работает единственная колонка. Зимой женщине приходилось топить снег.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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