Прокуратура наказала чиновника, оставившего ветерана без воды

Проверку провели после публикации URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура наказала главу Тобольского муниципального района Леонида Митрюшкина за отсутствие воды у ветерана в деревне Зольникова. Проверку провели после публикаций СМИ. О вынесении представления сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Согласно действующему законодательству организация водоснабжения населения возложена на органы местного самоуправления. В связи с этим 26 мая 2021 года прокуратура в адрес главы района внесла представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас сети водоснабжения в деревне ремонтируются. Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства. Получить оперативный комментарий в администрации района не удалось, там на звонки корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ветеран войны Мария Зольникова пять лет живет без воды, так как в деревне не работает единственная колонка. Зимой женщине приходилось топить снег.