ЦБ отозвал лицензии у еще двух российских банков

Центробанк отозвал лицензии у двух банков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Заубер Банк» и банка «ИРС». Об этом сообщается на сайте ЦБ. Отмечается, что оба банка нарушали федеральные законы в области банковской деятельности и нормативные акты.

«Заубер Банк в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — указано на сайте банка России. Банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

На сайте банка России указано, что банк «ИРС» «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».

«Заубер банк» представлен в двух городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Он основан в 1992 году на базе одного из банков, входивших в систему Промстройбанка CCCР, которая имеет 75-летнюю историю.

Банк «ИРС» является акционерным коммерческим банком с присутствием в Москве и области. Он был создан в 1990 году.

Ранее Центробанк отобрал лицензию у свердловского банка «Нейва». По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы «Нейвы», на защиту точек выезжала Росгвардия. Позднее Центробанк лишил лицензии еще один уральский банк из Перми — «Проинвестбанк». По мнению регулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Гендиректор банка Александр Воронцов заявил, что повод для отзыва лицензии был формальный и с решением Центробанка он не согласен.