Главе крупной электросетевой компании в ХМАО грозит тюрьма

Директора «ЮРЭСК» подозревают в воровстве денег компании Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководителю электросетевой компании АО «ЮРЭСК» (одно из дочерних обществ «ЮТЭК») Михаилу Козлову грозит лишение свободы на срок до шести лет. Его подозревают в хищении денежных средств предприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ следственного комитета по ХМАО.

«По версии следствия генеральный директор АО „ЮРЭСК“, с целью придания законности оплаты своему знакомому тренеру занятий по волейболу, фиктивно трудоустроил доверенное лицо тренера в акционерное общество. Фиктивно трудоустроенный гражданин ежемесячно передавал деньги тренеру в счет оплаты личных увлечений подозреваемого», — сказано в сообщении следкома. При этом сумма ущерба составила порядка 740 тысяч рублей.

По факту растраты было возбуждено уголовное дело о хищения чужого имущества. Максимальная санкция за данную статью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф. На данный момент Козлов задержан под залог. Сумма залога составляет 500 тысяч рублей.

«ЮРЭСК» обеспечивает электроснабжением потребителей по всему ХМАО. Компания работает в энергетическом секторе региона с 1 января 2012 года и создана с целью оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям, принадлежащим правительству Югры и муниципальным образованиям.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начальника почты уличили в приеме на работу «мертвых душ». Начальник Урайского отделения «Почты России» Дмитрий Замыслов подозревается в получении денег за фиктивно трудоустроенного работника.