У экс-сенатора и заместителя Лужкова ограбили дом в Барвихе

Вор украл сумку «Prada» и одну награду Фото: depositphotos.com

Дом 72-летнего экс-сенатора и заместителя второго мэра Москвы Юрия Лужкова Олега Толкачева ограбили в Барвихе. Ущерб от действий воров составил 140 000 рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Толкачев сообщил о том, что неизвестные проникли в его загородный дом и похитили ценные вещи. Общий ущерб от действий воров составил 140 000 рублей. Грабители залезли в коттедж среди ночи и скрылись с места до того, как их кто-то заметит» — пишет KP.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

В коттедж Толкачева, расположенный на территории Рублевки, проникли ранним утром. Хозяева обнаружили взломанное окно. Позже экс-сенатор обнаружил пропажу дорогих вещей — дизайнерской сумки «Prada» и одного памятного наградного знака.

С января 2004 года Олег Толкачев занимал пост члена Совета Федерации шесть лет. До этого он был первым заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова, пишет сайт MK.ru .