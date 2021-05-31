В Кремле не стали говорить, почему Путин не искупался с Лукашенко

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Дмитрий Песков заявил, что все совместные планы были реализованы на морской прогулке Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не может сказать, почему Владимир Путин не пошел купаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По его словам, это личное пространство президента.

«Почему Путин позвал Лукашенко искупаться, а сам с ним не пошел? Я не могу сказать. Это личное пространство президента. Я не собираюсь в него вторгаться», — ответил Песков журналистам во время конференц-колла. По словам пресс-секретаря, все совместные планы были реализованы на следующий день. Президенты России и Беларуси продолжили общение в неформальной обстановке, во время морской прогулки.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи 28 мая. Во время переговоров президент России предложил президенту Беларуси искупаться в море — по его словам, совместный заплыв способствовал бы достижению результатов встречи. Позже telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фото Лукашенко, купающегося в море, сообщает телеканал 360. На следующие день Путин и Лукашенко вместе с его сыном Николаем совершили морскую прогулку на яхте.

Во время встречи в Сочи президент России и белорусский лидер договорились о выделении Беларуси денег от РФ. Путин и Лукашенко также обсудили развитие отношений между странами и борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает RT. Отдельно президент России поднял вопрос об арестованной в Минске россиянке Софии Сапеге, которую сняли с самолета авиакомпании Ryanair после посадки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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