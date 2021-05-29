В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о втором транше госкредита Фото:

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили на неформальной встрече, которая прошла в Сочи, развитие отношений между странами и борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В основном фигурировали две большие темы. Это вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия России и Белоруссии, а также борьба с пандемией», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Что обсуждалось на встрече:

  • Второй транш госкредита РФ Белоруссии составит 500 млн долларов и поступит в ближайшее время.
  • Путин обсудил судьбу гражданки РФ Софии Сапеги, которую задержали в Минске вместе с основателем запрещенного в Белоруссии telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем 23 мая. Позже их арестовали. Президент РФ заявил, что ее судьба небезразлична властям страны. В связи с этим он поручил МИД РФ отслеживать дело Сапеги.
  • Министерства транспорта обоих стран в ближайшее время организуют воздушное сообщение, в том числе с учетом периода отпусков.

Что не обсуждалось на встрече:

  • Переход России и Белоруссии к единой валюте.
  • Вопрос об увеличении экономической помощи Белоруссии со стороны РФ также не был затронут.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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