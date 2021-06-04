Дерипаска: у Путина есть карт-бланш на управление РФ до 2030 года

Дерипаска заявил о карт-бланше у Путина на управление страной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У президента России Владимира Путина имеется карт-бланш на управление страной до 2030 года. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска.

«Они [страны Запада] такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: „Кто победит — холодильник или телевизор в России?“ Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — сказал миллиардер в интервью РБК.

Он также отметил, что Россия в представлении Запада — изгой. Однако это совсем не соответствует реальности. По мнению Дерипаски, РФ сильно отличается от других стран. «Мы просто другие. У нас другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть», — отметил он.

Ранее в беседе с URA.RU политологи высказали мнение, что Владимир Путин может отказаться от участия в предстоящих президентских выборах. Главе государства для трансфера власти нужно невмешательство западных стран во внутренние дела страны. Жириновский заявил, что возможными кандидатами на пост могут стать премьер-министр Михаил Мишустин, бывший премьер Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, передает телеканал 360.