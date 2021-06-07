Путин наградил орденами и званиями нефтяников из ХМАО

Высшие государственные награды в «РН-Юганскнефтегаз» получили четыре сотрудника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам ряд сотрудников компании «РН-Юганскнефтегаз». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены два заместителя генерального директора «РН-Юганскнефтегаз» Сергей Буров и Любовь Лушникова, начальник отдела управления социальных программ и корпоративной культуры «РН-Юганскнефтегаз» Елена Астафьева, а также начальник участка цеха «РН-Юганскнефтегаз» Тагир Каримов.

Кроме того, 14 сотрудников «дочки» «Роснефти» получили звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»:

слесарь-ремонтник управления эксплуатации газопроводов Равиль Габдрахманов,

оператор по добыче нефти и газа Ринат Гусманов,

машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт Олег Дубоусов,

слесарь-ремонтник управления эксплуатации трубопроводов Валерий Иванов,

электрогазосварщик управления сбора и использования нефтяного газа Олег Картаус,

главный специалист цеха управления электротехнического оборудования Сергей Круписчатых,

оператор по добыче нефти и газа Геннадий Пазников,

оператор технологических установок Андрей Поняков,

машинист технологических насосов Назия Ромазанова,

оператор по добыче нефти и газа Фаниль Сафин,

старший механик цеха по добыче нефте и газа Павел Степанов,

оператор по добыче нефти и газа Александр Сторож,

оператор технологических установок Елена Тимченко,

оператор по добыче нефти и газа Александр Шенин

Ранее URA.RU сообщало, что российский президент последний раз представлял югорчан к государственным наградам весной. В апреле различными званиями были удостоены медики, работники культуры и учителя.