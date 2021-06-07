07 июня 2021
06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

Путин наградил орденами и званиями нефтяников из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Высшие государственные награды в «РН-Юганскнефтегаз» получили четыре сотрудника Фото:

Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам ряд сотрудников компании «РН-Юганскнефтегаз». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены два заместителя генерального директора «РН-Юганскнефтегаз» Сергей Буров и Любовь Лушникова, начальник отдела управления социальных программ и корпоративной культуры «РН-Юганскнефтегаз» Елена Астафьева, а также начальник участка цеха «РН-Юганскнефтегаз» Тагир Каримов.

Кроме того, 14 сотрудников «дочки» «Роснефти» получили звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»:

  • слесарь-ремонтник управления эксплуатации газопроводов Равиль Габдрахманов,
  • оператор по добыче нефти и газа Ринат Гусманов,
  • машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт Олег Дубоусов,
  • слесарь-ремонтник управления эксплуатации трубопроводов Валерий Иванов,
  • электрогазосварщик управления сбора и использования нефтяного газа Олег Картаус,
  • главный специалист цеха управления электротехнического оборудования Сергей Круписчатых,
  • оператор по добыче нефти и газа Геннадий Пазников,
  • оператор технологических установок Андрей Поняков,
  • машинист технологических насосов Назия Ромазанова,
  • оператор по добыче нефти и газа Фаниль Сафин,
  • старший механик цеха по добыче нефте и газа Павел Степанов,
  • оператор по добыче нефти и газа Александр Сторож,
  • оператор технологических установок Елена Тимченко,
  • оператор по добыче нефти и газа Александр Шенин

Ранее URA.RU сообщало, что российский президент последний раз представлял югорчан к государственным наградам весной. В апреле различными званиями были удостоены медики, работники культуры и учителя.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...