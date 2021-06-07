Путин наградил орденами и званиями нефтяников из ХМАО

Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам ряд сотрудников компании «РН-Юганскнефтегаз». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены два заместителя генерального директора «РН-Юганскнефтегаз» Сергей Буров и Любовь Лушникова, начальник отдела управления социальных программ и корпоративной культуры «РН-Юганскнефтегаз» Елена Астафьева, а также начальник участка цеха «РН-Юганскнефтегаз» Тагир Каримов.
Кроме того, 14 сотрудников «дочки» «Роснефти» получили звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»:
- слесарь-ремонтник управления эксплуатации газопроводов Равиль Габдрахманов,
- оператор по добыче нефти и газа Ринат Гусманов,
- машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт Олег Дубоусов,
- слесарь-ремонтник управления эксплуатации трубопроводов Валерий Иванов,
- электрогазосварщик управления сбора и использования нефтяного газа Олег Картаус,
- главный специалист цеха управления электротехнического оборудования Сергей Круписчатых,
- оператор по добыче нефти и газа Геннадий Пазников,
- оператор технологических установок Андрей Поняков,
- машинист технологических насосов Назия Ромазанова,
- оператор по добыче нефти и газа Фаниль Сафин,
- старший механик цеха по добыче нефте и газа Павел Степанов,
- оператор по добыче нефти и газа Александр Сторож,
- оператор технологических установок Елена Тимченко,
- оператор по добыче нефти и газа Александр Шенин
Ранее URA.RU сообщало, что российский президент последний раз представлял югорчан к государственным наградам весной. В апреле различными званиями были удостоены медики, работники культуры и учителя.
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