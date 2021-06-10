Жители России наблюдают уникальное затмение. Фото

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Наблюдение за солнечным затмением в Коуровской обсерватории. , затмение
В России проходит солнечное затмение Фото:

В России впервые за 50 лет люди смогли увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Оно наблюдается во всем мире 10 июня.

«В некоторых местах уже можно видеть кольцеобразное затмение» — сообщили в Московском планетарии. Оно началось на территории Северной Америки. Подобное явление последний раз наблюдалось в России 20 мая 1966 года.

10 июня максимальная фаза космического явления была видна в Якутии и на Чукотке в 13:40 по московскому времени. В столице можно было увидеть только частные фазы затмения: максимум был виден 14:26, когда луна закрыла солнце на 16% так, что были заметны только края светила.

Следующее полное затмение Солнца жители России увидят только через 40 лет — 20 апреля 2061 года. Тогда пройдет ровно 100 лет после последнего полного затмения Солнца.

Кольцевое затмение в Москве

Затмение в Санкт-Петербурге
Так видно в городе Сосногорске республике Коми
Такое затмение запечатлели жители в городе Мурманске
Фото из республики Карелии

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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