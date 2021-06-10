В России проходит солнечное затмение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России впервые за 50 лет люди смогли увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Оно наблюдается во всем мире 10 июня.

«В некоторых местах уже можно видеть кольцеобразное затмение» — сообщили в Московском планетарии. Оно началось на территории Северной Америки. Подобное явление последний раз наблюдалось в России 20 мая 1966 года.

10 июня максимальная фаза космического явления была видна в Якутии и на Чукотке в 13:40 по московскому времени. В столице можно было увидеть только частные фазы затмения: максимум был виден 14:26, когда луна закрыла солнце на 16% так, что были заметны только края светила.

Следующее полное затмение Солнца жители России увидят только через 40 лет — 20 апреля 2061 года. Тогда пройдет ровно 100 лет после последнего полного затмения Солнца.

Кольцевое затмение в Москве Instagram: anna_gra4eva

Затмение в Санкт-Петербурге Instagram: gusarovdenis

Так видно в городе Сосногорске республике Коми Instagram: irisavia

Такое затмение запечатлели жители в городе Мурманске Instagram: nord_route

Фото из республики Карелии Instagram: olgagatin