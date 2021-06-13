13 июня 2021
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11 июня 2021

Губернатор ХМАО устроила «боевое крещение» новым замам

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова дала Алексею Охлопкову и Роману Генкелю новые задания Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вице-губернаторы ХМАО Алексей Охлопков и Роман Генкель получили новые задания от главы региона Натальи Комаровой. Они будут отвечать за взаимодействие с владельцами торговых центров, чтобы те неукоснительно выполняли антиковидные ограничения. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Я обращусь к своим коллегам к Алексею Охлопкову и Роману Генкелю. Бизнес-структура должна нести ответственность. Пожалуйста, усильте работу с владельцами торговых центров, чтобы они выполняли решения, направленные на обеспечение коллективной безопасности, начиная от персонала и завершая посетителями», — сказала Комарова на заседании оперштаба.

Ранее URA.RU писало, что в общественных местах и торговых центрах ХМАО проходят массовые рейды. По поручению главы региона Наталья Комаровой работники мэрий проверяют наличие масок у посетителей и сотрудников. Также агентство сообщало, что в ХМАО ужесточили карантин из-за увеличения количества случаев заболеваемости коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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