Губернатор ХМАО устроила «боевое крещение» новым замам

Наталья Комарова дала Алексею Охлопкову и Роману Генкелю новые задания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-губернаторы ХМАО Алексей Охлопков и Роман Генкель получили новые задания от главы региона Натальи Комаровой. Они будут отвечать за взаимодействие с владельцами торговых центров, чтобы те неукоснительно выполняли антиковидные ограничения. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Я обращусь к своим коллегам к Алексею Охлопкову и Роману Генкелю. Бизнес-структура должна нести ответственность. Пожалуйста, усильте работу с владельцами торговых центров, чтобы они выполняли решения, направленные на обеспечение коллективной безопасности, начиная от персонала и завершая посетителями», — сказала Комарова на заседании оперштаба.

Ранее URA.RU писало, что в общественных местах и торговых центрах ХМАО проходят массовые рейды. По поручению главы региона Наталья Комаровой работники мэрий проверяют наличие масок у посетителей и сотрудников. Также агентство сообщало, что в ХМАО ужесточили карантин из-за увеличения количества случаев заболеваемости коронавирусом.