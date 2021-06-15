Союз журналистов опроверг сообщения о зарубежном финансировании

Союз журналистов опроверг информацию о незаконном финансировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Союз журналистов России (СРЖ) опроверг информацию о получении иностранного финансирования. Об этом сообщается на сайте организации.

«Упомянутый „конкурс СМИ социально-ориентированной тематики“ проводится Союзом журналистов России из средств, получаемых от Министерства Труда и социальной защиты. Для этих средств у СЖР даже открыт отдельный расчетный счет», — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Его слова приводятся на сайте организации.

Отмечается, что у СЖР, как у всероссийской общественной организации, множество контрагентов, которые сотрудничают с союзом по хозяйственным вопросам: во время организации фестивалей и форумов. И проверить «на иноагенство» все организации сложно, добавил Соловьев.

Ранее глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Министерство юстиций РФ признало иностранным финансированием грант, выданный Союзом журналистов России (СЖР) самарскому изданию «Парк Гагарина» (признано иностранным агентом — прим.ред).