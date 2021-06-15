Грант Союза журналистов РФ признали иностранным финансированием

Грант от Союза журналистов России Министерство юстиции Российской Федерации признало иностранным финансированием. Об этом сообщает глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков.
«Самарское издание „Парк Гагарина“ подало заявление о выходе из реестра „иностранных агентов“. В ходе проверки Минюст обнаружил, что в 2020 году СМИ выиграло грант от Союза журналистов России. Организация, в свою очередь, в 2019 году „получила от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников“, 1,1 млн рублей», — цитирует «Медиазона» Чикова. Он подчеркнул, что деньги, принятые за зарубежное финансирование, были получены от Торгово-промышленной палаты Тольятти. Минюст отказался исключать «Парк Гагарина» из реестра «иноагентов».
В 2020 году «Парк Гагарина» и его директора оштрафовали на 500 тысяч рублей по закону об «иностранных агентах» (часть 2 статьи 19.34 КоАП) из-за отсутствия соответствующей маркировки в постах издания во социальной сети «ВКонтакте».
Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что статус СМИ-иноагента не заключается только в обязанности маркировать свои материалы соответствующим образом. По его мнению, иноагенты боятся, что их «раскроют, и они больше не смогут ходить на деловые завтраки и другие подобные мероприятия», передает «
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск онлайн-издания «Медуза». В иске издание просило признать необоснованным решение о включении в список СМИ — иностранных агентов и отменить его, пишет RT.
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