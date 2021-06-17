Челябинка отсудила у «Почты России» пенсию умершей матери

Сотрудник почты передал пенсию ненадлежащему лицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска выиграла суд у «Почты России», добившись получения пенсии умершей матери. Решение, вынесенное Центральным районным суда Челябинска, вступило в силу. «Почта России» это решение не оспаривала.

Как указано в тексте решения суда, в 2019 году у женщины умерла мать, которая не успела получить пенсию, начисленную за май. Своей единственной наследницей она указала дочь. Родственница имела право на пенсию, которую мать не смогла получить при жизни. Речь шла о сумме в 11 тысяч 161 рубль 04 копейки. Пенсия поступала по почте, но эти деньги достались другому родственнику. В марте 2021 года женщина подала в суд на «Почту России».

«По вине АО „Почта России“, чей сотрудник выдал пенсионную выплату ненадлежащему лицу, истцу причинены убытки в размере 11 161 рубль 04 копейки, которые истец лишен возможности получить. Взыскать с АО „Почта России“ в пользу истица убытки в размере 11 161 рубль 04 копейки», — говорится в решении суда. Женщине также выплатят 2,5 тысячи рублей на расходы по оплате услуг представителя в суде, 446 рублей за уплаченную госпошлину и 558 рублей за почтовые расходы.

Истица также настаивала на выплате 50 тысяч рублей в виде моральной компенсации, но суд в удовлетворении этих требований отказал. В решении также указано, что представитель «Почты России» не оспаривала факт наличия у истца права на получение пенсионной выплаты умершей матери, а также то, что сотрудник почты передал деньги ненадлежащему лицу.