Рошаль дал оценку Проценко, выдвинутому в Госдуму

Леонид Рошаль и медицинское сообщество поддержали Дениса Проценко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Медицинское сообщество выразило поддержку главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко в его решении баллотироваться в Госдуму. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль и ряд его коллег.

«Денис Николаевич Проценко — один из лучших профессионалов врачей нашей России. <…> он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. <…> Проблем в здравоохранении много и их нужно решать», — цитирует Рошаля пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ), сопредседателем центрального штаба которого он является.

С коллегой согласились руководители регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян. «Я и мои коллеги медики много говорили о том, что с учетом той роли, которую медицинское сообщество играет в борьбе с пандемией, было бы правильно, чтобы наши представители шли во власть», — отметил Апоян.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия» назвал пятерку лидеров федерального предвыборного списка «Единой России». Проценко оказался в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД РФ Сергея Лаврова, сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой и детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Вначале главный врач больницы сомневался, стоит ли идти в политику, сообщает « MK.RU », однако Путин сумел его убедить баллотироваться.