Шансонье поедет на гастроли с песней про вора в законе из ХМАО. Видео

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Владимир Курский отправится на гастроли с песней про вора в законе Зятька Фото:

Шансонье Владимир Курский осенью собирается отправиться в гастрольный тур по ХМАО и Тюменской области с концертной программой, где есть песня, посвященная памяти погибшего вора в законе Владимира Зятькова. Творческими планами с URA.RU поделился сам певец.

«Осенью будет концертный тур — Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Ишим, Тюмень. Везде буду петь песню, посвященную его (Владимира Зятькова — прим. ред.) памяти. Планирую выступать как на концертных площадках, так и в ресторанах», — сообщил Курский.

Шансонье рассказал, что написал песню «Вова Зятек» в память о дружбе с погибшим. «Он был хорошим человеком, я бывал у него в гостях и на каких-то общих мероприятиях», — добавил Курский. В клипе на эту песню, размещенном на Youtube-канале Курского, использовано много фотографий из личного архива.

Сургутский вор в законе погиб в результате столкновения катера, которым он управлял, с баржей на реке Черная в 2020 году. Похороны Зятька состоялись в Ишиме, откуда он был родом. При жизни вор в законе отбывал наказание четыре раза, в том числе по тяжким статьям УК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что родственники покойного распродают недвижимость, оставшуюся после смерти Зятькова. Они собираются уехать из Сургута.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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