Инцидент с разгрузкой багажа в аэропорту Сургута попал в соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Сургута возмутились методами выгрузки почтовых посылок в городском аэропорту. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Автор ролика снял, как сотрудники аэропорта грубо кидают посылки из багажного отсека рейсового самолета «Аэрофлота» в кузов погрузчика. Их действия возмутили пользователей соцсетей. «Это возмутительно! Больно смотреть», — считает пользователь uliana2662. «Точно также и багаж пассажиров выкидывают из самолета», — написал hur_zarina777. Впрочем, нашлись и те, кто заступил за грузчиков. «Они работают по времени, и если за это установленное время не разгрузят весь багаж, наказывают всю бригаду. Так что советую сперва узнать, как это работает, а потом уже возмущаться, а возмущения надо не на простых рабочих, а на их вышестоящих начальников выражать», — заявила yana.rena в аккаунте surgut86official в Instagram.

Пресc-служба аэропорта Сургута объяснила инцидент техническими сложностями. «Для выгрузки багажа и почты, как правило, используется ленточный транспортер. В настоящий момент он на ремонте. Мы обратили внимание и обязательно разберёмся в ситуации по недопущению подобного впредь», — прокомментировали в сургутском аэропорту.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник аэропорта Кольцово (Екатеринбург) при разгрузке прибывшего самолета швырял багаж на заснеженный асфальт. Эту сцену сняла модель из Челябинска Наталья Теребкова, а затем выложила в соцсети.