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Мусорный оператор ЯНАО отверг обвинения в загрязнении природы

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, свалка
16 июня помощнику прокурора в организации показали, что все требования соблюдены Фото:

Компания «Ямалэкосервис» не согласна с прокуратурой Салехарда (ЯНАО) в том, что нарушает санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами на мусорном полигоне и может предоставить доказательства Роспотребнадзору. Об этом пресс-служба регионального оператора «Инновационные технологии» сообщила URA.RU.

По данным прокуратуры, на полигоне найдены различные нарушения: разлетающийся мусор, отсутствие ограждений и обработки транспорта, выезжающего с полигона. В связи с этим регоператор проверил деятельность компании АО «Ямалэкосервис». «Как выяснилось, ранее в адрес арендатора полигона прокуратурой Салехарда было направлено представление о якобы имеющихся нарушениях санитарного законодательства. Представление было рассмотрено руководителем АО „Ямалэкосервис“ в присутствии помощника прокурора Салехарда Дмитрия Румянцева. Представителю прокуратуры показали, что все нормы действующего законодательства соблюдаются», — говорится в сообщении «Инновационных технологий».

Однако прокуратура возбудила административное дело в отношении арендатора полигона, который принадлежит муниципалитету. «„Ямалэкосервис“ намерен представить доказательства соблюдения всех указанных требований в Роспотребнадзор по Ямало-Ненецкому автономному округу и добиться прекращения дела в связи с отсутствием каких-либо нарушений», — добавили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде улицу превратили в мусорный полигон. Администрация не может выяснить, кто из жителей или организаций устроил помойку на улице Чапаева.

Полигон АО «Ямалэкосервис»

Мусорный полигон Салехарда

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