В США ответили на планы России отказаться от доллара

США не боятся того, что Россия и Китай откажутся от доллара. Об этом заявил глава американской Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
«Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко», — передает его слова RT. Пауэлл отметил, что силу американской валюты обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил агентству IRNA, что Россия намерена найти альтернативу доллару и перейти к национальным или другим валютам в расчетах с государствами, пишет телеканал 360. Кремль также сообщил о готовности к вероятному отказу от западных платежных систем, пишет агентство Nation News. По мнению экономиста Василия Колташова, Россия неизбежно уйдет от доллара, так как зона его использования будет сокращаться по всем миру. Из-за этого у американской валюты возникнет масса проблем.
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