Губернаторов собрали в Москве, чтобы покритиковать правительство

Губернаторов собрали для обсуждения проблем жилищного строительства и развития инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы получили возможность пожаловаться на решения федерального центра, которые усложняют работу в регионах. На семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета, посвященном жилищному строительству и развитию инфраструктуры, первый замглавы АП Сергей Кириенко призвал глав регионов открыто рассказать о проблемах, передает корреспондент URA.RU.

«У меня настоятельная просьба к главам регионов максимально активно провести этот день. Если вы видите какие-то проблемы, ограничения, сложности, если принимаемые на федеральном уровне решения содержат какие-то подводные камни применительно к специфике вашего региона и не позволяют решить вам те задачи, которые доведены до регионов в рамках нацпроектов, сегодняшний день — самое правильное место, чтобы об этом сказать и обсудить», — заявил Кириенко.

Сергей Кириенко предложил губернаторам жаловаться на проблемы, связанные с решениями федерального центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он отметил, что на семинаре-совещании губернаторы должны использовать возможность, чтобы поделиться своими наработками и «транслировать лучший опыт». По его словам, все возникающие вопросы нужно обсуждать совместно с правительством. «Успешная программа будет реализовываться только в случае, если будут полностью синхронизированы планы и действий, и последовательность шагов, и ключевые решения правительства РФ и регионов», — отметил Сергей Кириенко.

Чиновник напомнил, что в федеральном и региональном бюджетах на ближайшие три года заложено 8,5 трлн рублей на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов. Кроме того, предусмотрены «беспрецедентные деньги на инфраструктурные кредиты — 2,6 трлн рублей». «Строительство — это та отрасль, которая максимально пользуется поддержкой правительства и президента», — подчеркнул Кириенко.

Вице-премьер Марат Хуснуллин представил главам регионов проект так называемой «агрессивной стратегии развития страны». Он сделал акцент на развитии транспортной системы, инфраструктуры, развитии агломераций и создании 2,1 тысячи опорных территорий. «Не может человек жить в одном населенном пункте лучше, а в другом, через 100 метров, жить хуже. <…> Мы по всей территории как занимались, так и будем заниматься, но упор надо делать на опорные пункты и агломерации. Потому что они дадут самый большой прирост по всей нашей экономике», — заявил Хуснуллин.

Для подготовки к президиуму Госсовета губернаторы совместно с представителями правительства РФ собираются в небольшие группы и обсуждают одну из тем, связанную с социально-экономическим развитием, с национальными целями. Каждый губернатор имеет возможность высказать замечания и предложения, которые учитываются при подготовке заседания президиума Госсовета с участием президента Владимира Путина.