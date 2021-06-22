В 37 регионах России будут объединять города

Межгородские агломерации будут созданы в 37 регионах России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В российских регионах начнут создавать межгородские агломерации. Как сообщил близкий к правительству источник URA.RU, проект коснется 37 субъектов страны. Губернаторы уже включились в процесс интеграции территорий. Однако эксперты считают, что агломерации могут создать проблемы с властями на местах.

По словам источника URA.RU, полный список агломераций (в том числе четыре межрегиональные) будет прописан в поправках в закон об общих принципах организации местного самоуправления, которые разрабатывает Минфин. «Закон создаст условия для создания межгородских агломераций и будет стимулировать регионы и муниципалитеты к тому, чтобы они заключали соглашения о сотрудничестве и совместном развитии инфраструктуры», — объяснил собеседник.

Сочинская агломерация по площади станет одной из самых крупных в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным инсайдера, в закон войдут территории, которые указаны в проекте Фронтальной стратегии развития, разрабатываемой правительством РФ. В центре России это Ярославская, Тульско-Новомосковская, Липецкая и Воронежская агломерации. На Северо-Западе — Калининградская. В Приволжье — Нижегородская, Чебоксарская, Пензенская, Саратовская, Пермская, Самаро-Тольяттинская, Уфимская, Оренбургская, Ульяновская, Удмуртская и Кировская. В Южном федеральном округе — Ростовская, Волгоградская, Сочинская и Астраханская. На Кавказе — Ставропольская, Кавминводская и Махачкалинская. В УрФО — Екатеринбургская, Челябинская и Тюменская. В Сибири — Омская, Новосибирская, Барнаульская, Томская, Кемеровская, Новокузнецкая, Красноярская, Иркутская и Улан-Удэнская. В ДФО — Владивостокская и Хабаровская.

Марат Хуснуллин упорно продвигает идею укрупнения территорий в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Концепцию кабмина в общих чертах озвучивал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) вице-премьер Марат Хуснуллин (он считается главным вдохновителем агломерационного процесса). По его словам, развитие агломераций решит проблему отсталости регионов. Их будут развивать там, где есть университеты, а численность населения — более 500 тысяч человек. По прогнозам Хуснуллина, к 2030 году в агломерациях будут жить 60 млн человек (почти половина населения России). В 15 агломерациях, как ожидается, темп роста экономики будет выше среднероссийских, а регионов-доноров станет в 1,5 раза больше.

В каждом из регионов появится «15-30 опорных пунктов, в которых качество жизни будет выше», отметил Хуснуллин. Это «хорошо благоустроенные малые города и села», в которых есть коммунальная инфраструктура, доступны образование, медицина, культура и до которых можно добраться на общественном транспорте из поселений, расположенных максимум в 50 км от них. «Мы считаем, что надо [финансово] поддерживать существующие населенные пункты, а все допресурсы направлять на развитие агломераций и опорных пунктов», — заявил чиновник.

Глеб Никитин работает на опережение: в его правительстве уже создано министерство по развитию агломераций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В некоторых регионах начали работать над созданием агломераций, не дожидаясь принятия федерального закона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал URA.RU, что в его субъекте действует соответствующий региональный закон и создано профильное министерство. В агломерацию входят населенные пункты вокруг Нижнего Новгорода, которые «связаны с ним единым логистическим каркасом». Частью ее, по словам Никитина, станет Арзамас, мимо которого пройдет новая трасса М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург». «При принятии управленческих решений мы учитываем не один муниципалитет, а взаимосвязи муниципалитетов — наши программы [развития] построены на этом принципе», — отметил Никитин.

Дмитрий Азаров гордится, что Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей среди нестоличных агломераций в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил URA.RU, что сейчас агломерации внутри регионов «складываются сами по себе». Но для их успешного развития власти должны участвовать в процессе — создавать единую транспортную систему, обеспечивать доступ к социальной инфраструктуре и т. д. Так, Самарско-Тольяттинская агломерация насчитывает 2,7 млн жителей. Ее связующим звеном, или, как отметил Азаров, «хребтом», станет сеть «городских электричек», которая обеспечит условие «40-минутной маятниковой миграции». То есть те, кто проживают в Тольятти, а работают в Самаре, потратят на дорогу в одну сторону не больше 40 минут.

Тренд на укрупнение и урбанизацию признает и глава Якутии Айсен Николаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Укрупнение территорий внутри регионов — процесс неизбежный, «политическими решениями урбанизацию и создание агломераций не остановить», заявил URA.RU глава Якутии Айсен Николаев. «В Якутске уже сосредоточено 35% населения. При этом очень много людей, которые не хотят никуда уезжать из своих сел. При развитии агломераций, мы не будем забывать о сельских территориях и малых городах», — отметил он.

Директор департамента экономики и стратегического развития мэрии Тюмени Сергей Толстых сообщил URA.RU, что создание агломерации учтено в региональной стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Но для реализации проекта нужен федеральный закон.

Копейск вскоре может стать частью Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Челябинска с вопросом об агломерации попросили обратиться в гордуму, но там не ответили на запрос URA.RU. Ранее сообщалось, что в челябинскую транспортную агломерацию вместе с областным центром могут войти город-спутник Копейск и ближайшие Аргаяшский и Красноармейский районы.

По словам автора проекта «Наземка — наземное метро Краснодара» Евгения Змиева, жители агломераций получат «возможность более быстрого перемещения, выбора места работы, пользования лучшей инфраструктурой». «Человек будет получать благ больше, а затраты на проживание в своем населенном пункте будут ниже, чем в крупном городе», — пояснил эксперт.

Создание межмуниципальных агломераций «придаст стимул новым инфраструктурным проектам и дополнительным инвестициям в развитие городских и сельских территорий», согласен с коллегой руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, жить в депрессивных муниципальных образованиях станет комфортнее.

Одним из главных вопросов создания агломераций станет управленческая проблема, считает гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. По его словам, если губернаторы заберут муниципальные полномочия на уровень региона, чтобы контролировать процесс, то местные власти потеряют интерес к объединению. А именно мэриям нужно будет реализовывать совместные проекты вроде строительства школ и больниц. «Но опыта такого горизонтального сотрудничества пока в стране нет», — добавил эксперт.