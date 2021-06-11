В России началось объединение первых 8 регионов

Власти придумали, как укрупнить российские регионы. За образец возьмут Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти изменили тактику объединения регионов, встреченного в штыки жителями и элитами субъектов РФ. Теперь планируется использовать мягкий механизм создания агломераций, сообщил URA.RU источник, близкий к правительству России. По данным собеседника, первыми участниками проекта станут восемь субъектов страны. Впоследствии этот опыт будет распространен на другие регионы. Всего в России должна остаться 41 мегатерритория.

Как рассказал URA.RU источник в правительстве, в проекте Фронтальной стратегии развития страны, которая разрабатывается под руководством Хуснуллина, объединение субъектов РФ будет вестись в виде создания межрегиональных агломераций. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) вице-премьер объяснил, что «мегаполисы должны развиваться в первую очередь», так как там сосредоточены «наибольшие точки роста». Эта позиция основана на опыте работы чиновника в московской мэрии, где он работал в 2010—2020 годах и занимался градостроительной политикой (в том числе Новой Москвы — бывшей территории Подмосковья), развитием Московского железнодорожного узла.

По данным инсайдера, уже определены «приоритетные агломерации первого порядка» — Московская, Петербургская, Казанская и Краснодарская.

В правительстве России Марат Хуснуллин — главный идеолог укрупнения регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Столичная агломерация, объединяющая Москву и Московскую область, — самая крупная. По данным Росстата, в 2020 году в ней проживало более 17 млн человек. Ежедневно из Подмосковья на работу в столицу ездят около 800 тысяч жителей. Часть из них пользуется запущенными в 2019 году Московскими центральными диаметрами (МЦД), которые соединяют города области и центр Москвы, часть — личным транспортом. Здесь строится Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, проходит по области). Границы между Москвой и Подмосковьем размыты: по сути, это давно единый макрорегион с разными органами управления.

В Санкт-Петербургскую агломерацию входят Питер и Ленинградская область (более 6 млн человек). Она будет увеличиваться за счет развития «городских электричек» (по образцу МЦД). Губернатор Александр Беглов на ПМЭФ-2021 заявил, что строительство скоростной железной дороги позволит присоединить к агломерации еще и Новгородскую область, а это почти 600 тысяч человек.

В Краснодарскую агломерацию войдет часть Адыгеи. Общая численность составит 2,7 млн человек. Казанская агломерация тоже объединит два региона — Татарстан и частично республику Марий Эл (города Волжск и Звенигово). В совокупности население этой агломерации превысит 1,6 млн человек.

Развитие Московской агломерации подстегнул проект городских электричек, которые соединили ближайшее Подмосковье и центр столицы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На примере первых четырех агломераций можно увидеть значительную разницу в бюджетной обеспеченности субъектов. Так, доходы Москвы в этом году прогнозируются на уровне 2,6 трлн рублей, Подмосковья — 589 миллиардов. Бюджет Санкт-Петербурга запланирован в 651 млрд рублей, Ленинградской области — 155,3 млрд, Новгородской — всего 39 миллиардов. В казне Краснодарского края доходы прогнозируются в размер 294 млрд рублей, в Адыгее — 26,5 миллиарда. Бюджет Татарстана составляет 274 млрд рублей, Марий Эл — 40 миллиардов.

При присоединении бедного региона к богатому исчезает дотационный регион, объяснил логику властей источник URA.RU. «Для федерального центра упрощается управляемость субъектами — их становится меньше. Но административное объединение вызывает недовольство жителей и неприятие со стороны элит, которые сидят на бюджетных потоках или являются монополистами в своих территориях — им придется конкурировать с элитами соседнего региона. Создание межрегиональных агломераций частично решает проблему бедных субъектов, не вызывая такого отторжения, как административное объединение», — объяснил инсайдер.

Александру Цыбульскому пришлось отменить соглашение об объединении с НАО из-за недовольства жителей и элит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пример он привел историю 2020 года, когда врио главы Ненецкого АО Юрий Бездудный и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский объявили об объединении субъектов. Это чуть не вызвало социальный взрыв в НАО и вылилось в протестное голосование по поправкам в Конституцию. К сентябрьским выборам Цыбульскому и Бездудному пришлось объявить об отказе от идеи. В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что дотационные регионы типа Еврейской автономной и Курганской областей нужно присоединить к экономически более сильным Хабаровскому краю и Тюменской области. И глава ЕАО Ростислав Гольдштейн ответил, что решение должны принимать жители, а не чиновники. А в ХМАО в мае окружная Дума приняла резолюцию, в которой сказано, что регион должен сохранить свою автономность.

Создание агломераций приведет к стиранию административных границ вошедших в них регионов, подтвердил URA.RU директор компании «Маркком» Сергей Маркелов: «произойдет то, на чем настаивает вице-премьер Хуснуллин».

По словам Маркелова, «объединение в агломерации может активизировать процессы укрупнения регионов и сделать их незаметными и безболезненными для жителей, так как проживая на одной территории, они будут пользоваться благами другой».

Будет создана единая транспортная система и ликвидированы пробки, у регионов появится общий рынок труда и градостроительная политика, социальная инфраструктура, продолжает он.

Эксперты считают, что создание агломераций приведет к опустению большей части территории страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маркелов отметил, что агломерации станут для власти инструментом, который позволит ликвидировать в первую очередь «матрешечные регионы» — такие, как Ненецкий АО и Архангельская область; ЯНАО, ХМАО и Тюменская область; Краснодарский край и республика Адыгея. «Вопрос — как объединить бюджеты, как интегрировать регионы и их экономику друг в друга», — отметил эксперт.

На создании четырех агломераций правительство не остановится. Во Фронтальной стратегии развития страны предусмотрено появление 41 агломерации к 2030 году, в том числе в Нижегородской, Самарской, Калининградской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской и в других областях.

Столичный мэр Сергей Собянин уже много лет настойчиво продвигает идеи агломерационного развития России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Идею развития страны по агломерационному принципу вице-премьер Хуснуллин продвигает в команде своего бывшего шефа, мэра столицы Сергея Собянина. Выступая на ПМЭФ-2021, Собянин заявил, что экономика, технологии, инвестиции и образование наиболее динамично развиваются там, где «больше плотность и концентрация населения».

Лоббистами этой идеи являются также министр экономики России Максим Решетников (ранее работал в московской мэрии и губернатором Пермского края, который эксперты относят к зоне влияния Собянина) и полпред президента в УрФО Владимир Якушев (возглавил Тюменскую область после переезда Собянина в Москву, затем стал министром строительства и полпредом в УрФО, который также считается зоной влияния столичного мэра). «Агломерации, вложив деньги в крупные инфраструктурные проекты, начнут генерировать гораздо больше федеральных налогов. Таким образом, мы будем пополнять федеральную казну. Денежный пирог станет больше, и можно будет разделить его между остальными регионами с помощью межбюджетных отношений», — объяснил идею Якушев, выступая на ПМЭФ.

Вокруг Собянина сформировалась целая команда из высокопоставленных чиновников, поддерживающих создание агломераций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению политолога Сергея Маркелова, Собянин создал команду, у которой «есть компетенции и достаточно административного, экономического и финансового ресурсов, которые могут этот проект подкрепить». Старший научный сотрудник Центра демографических исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Екатерина Щербакова считает, что создание агломераций и последующее укрупнение регионов «будет усиливать тенденцию обезлюдивания» — жители отдаленных территорий страны будут переезжать в регионы-участники агломераций.