Readovka внесли в список запрещенных сайтов по иску подсмосковных судебных приставов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сайт издания Readovka внесли в список запрещенных в России. Как сообщило СМИ в своем telegram-канале, инициаторами соответствующего иска стали подмосковные приставы.

«Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных сайтов по иску подмосковных приставов», — передает telegram-канал Readovka. По данным официального сайта Роскомнадзора, решение о внесении сайта издания в список запрещенных принял Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств № 1 УФССП по Московской области.

Ранее сайт издания заблокировали после суда с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Политик требовал удалить со страницы Readovka информацию о яхте, которую он не указал в декларации о доходах. Как сообщило само СМИ, никаких требований о блокировке сайта судья не озвучил.