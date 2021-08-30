Сайт издания Readovka внесли в список запрещенных в России

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Readovka внесли в список запрещенных сайтов по иску подсмосковных судебных приставов Фото:

Сайт издания Readovka внесли в список запрещенных в России. Как сообщило СМИ в своем telegram-канале, инициаторами соответствующего иска стали подмосковные приставы.

«Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных сайтов по иску подмосковных приставов», — передает telegram-канал Readovka. По данным официального сайта Роскомнадзора, решение о внесении сайта издания в список запрещенных принял Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств № 1 УФССП по Московской области.

Ранее сайт издания заблокировали после суда с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Политик требовал удалить со страницы Readovka информацию о яхте, которую он не указал в декларации о доходах. Как сообщило само СМИ, никаких требований о блокировке сайта судья не озвучил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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