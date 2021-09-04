В список востребованных вошли профессии в области робототехники, логистики, медицины и сельского хозяйства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В России обновили список профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации и технологического развития экономики страны. Студенты, которые обучаются по направлениям из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства РФ.

«В России актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания», — сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, в новый перечень вошли такие специальности, как «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе новых профессий в список вошли «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ» и «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».

Студенты, которые обучаются по специальностям из этого списка, могут получить стипендию правительства РФ. Она ежегодно назначается за достижение успехов в учебной, научно-исследовательской и конструкторской деятельности. Победителям выплачивается до четырех тысяч рублей ежемесячно.

Ранее ведущие технические и естественно-научные вузы страны назвали самые популярные направления у абитуриентов. Чаще всего выпускники школ подавали документы на зачисление на информатику, программную инженерию и прикладную математику. Также по прежнему популярными остаются юриспруденция, менеджмент и экономика, передает телеканал 360.