«Обращение к себе нынешнему из прошлого: основатель «Агаты Кристи» раскрыл подробности нового альбома

Рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов завершает работу над новым студийным альбомом, который станет его личной творческой исповедью. По словам музыканта, процесс записи требует значительных творческих усилий.
«Альбом мой новый задумывался в течение долгого времени и, по сути дела, работа над ним идет уже несколько лет... Например, там есть обращение к моим песням, которые были сочинены еще в далеком 86-м году. Вот, и они переосмыслены, потому что в этих песнях я нахожу, знаете, обращение от себя тогдашнего к себе нынешнему... Работа большая, сложная, очень композиторская», — отметил артист в интервью Пятому каналу.
По его словам, новая пластинка будет отличаться зрелым звучанием и отражать личные переживания автора. В отличие от ранних работ, где основное место занимали вымышленные персонажи, сейчас лирический герой альбома — это сам исполнитель. Самойлов подчеркнул, что основное отличие новой работы — ее взрослый характер и максимальная искренность в текстах.
