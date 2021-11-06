В соцсетях раскритиковали повышение пенсий некоторым россиянам. «Где справедливость?!»

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Город. Курган, домашние животные, пенсия, пенсионерки на скамейке, женщины на лавочке, зима, домашняя собака
Россияне недовольны маленькими пенсиями Фото:
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Пенсионная реформа в России

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на повышение пенсий россиянам. Одни считают, что выплаты от государства у пожилых людей и без этого солидные, другие оскорбляют власти из-за незначительности надбавки.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которым в этом году исполняется 80 лет, получат надбавку в размере фиксированной части страховой пенсии, передает «Царьград». Сейчас это значение равняется 6 тысячам рублей. С 2022 года эта сумма составит 6 тысяч 400 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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