Россияне недовольны маленькими пенсиями
новость из сюжетаПенсионная реформа в России
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на повышение пенсий россиянам. Одни считают, что выплаты от государства у пожилых людей и без этого солидные, другие оскорбляют власти из-за незначительности надбавки.
Ранее сообщалось, что пенсионеры, которым в этом году исполняется 80 лет, получат надбавку в размере фиксированной части страховой пенсии, передает «Царьград». Сейчас это значение равняется 6 тысячам рублей. С 2022 года эта сумма составит 6 тысяч 400 рублей.
Комментаторы считают несправедливым, что пенсии повышают только в 80 лет
Некоторые не согласны, что пожилые люди живут бедно
Мнения некоторых пользователей разделились
Кое-кому уже не терпится на пенсию
Комментаторам тяжело жить в России до глубокой старости
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