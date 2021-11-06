В соцсетях раскритиковали повышение пенсий некоторым россиянам. «Где справедливость?!»

06 ноября 2021 в 21:50 Размер текста - 17 +

Россияне недовольны маленькими пенсиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на повышение пенсий россиянам. Одни считают, что выплаты от государства у пожилых людей и без этого солидные, другие оскорбляют власти из-за незначительности надбавки. Ранее сообщалось, что пенсионеры, которым в этом году исполняется 80 лет, получат надбавку в размере фиксированной части страховой пенсии, передает «Царьград». Сейчас это значение равняется 6 тысячам рублей. С 2022 года эта сумма составит 6 тысяч 400 рублей. Комментаторы считают несправедливым, что пенсии повышают только в 80 лет Скриншот взят из соцсети TikTok Некоторые не согласны, что пожилые люди живут бедно Скриншот взят из соцсети TikTok Мнения некоторых пользователей разделились Скриншот взят из соцсети TikTok Кое-кому уже не терпится на пенсию Скриншот взят из соцсети TikTok Комментаторам тяжело жить в России до глубокой старости Скриншот взят из соцсети TikTok Скриншот взят из соцсети TikTok Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.