В ХМАО сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали торговца персональными данными Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Силовики задержали сотрудника салона сотовой связи, который продавал персональные данные посетителей через Telegram. В совместной операции участвовали оперативники ФСБ России по Тюменской области и полиции Нижневартовска, передает местный телеканал «Мегаполис».

«В Нижневартовске был задержан сотрудник офиса продаж одного из сотовых операторов. Менеджер подозревается в том, что имея доступ к специальному программному обеспечению, фотографировал сведения о принадлежности абонентских номеров и их владельцах. После чего продавал их в Telegram», — выяснили журналисты.

В полиции ХМАО не смогли оперативно прокомментировать URA.RU информацию о совместной с ФСБ спецоперации. В пресс-службе силового ведомства обещали сделать это поздней.