08 ноября 2021

ФСБ в ХМАО задержала менеджера, продававшего персональные данные. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
В ХМАО сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали торговца персональными данными Фото:

Силовики задержали сотрудника салона сотовой связи, который продавал персональные данные посетителей через Telegram. В совместной операции участвовали оперативники ФСБ России по Тюменской области и полиции Нижневартовска, передает местный телеканал «Мегаполис».

«В Нижневартовске был задержан сотрудник офиса продаж одного из сотовых операторов. Менеджер подозревается в том, что имея доступ к специальному программному обеспечению, фотографировал сведения о принадлежности абонентских номеров и их владельцах. После чего продавал их в Telegram», — выяснили журналисты.

В полиции ХМАО не смогли оперативно прокомментировать URA.RU информацию о совместной с ФСБ спецоперации. В пресс-службе силового ведомства обещали сделать это поздней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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