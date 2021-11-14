В санатории Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса

В санатории «Изоплит» заболело 43 ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловском санатории «Изоплит» выявили случаи заражения гриппом, аденовирусами и риновирусами. У одного ребенка подтвердили COVID-19.

«В начале ноября всех детей, находившихся в санатории, отправили по домам. Дети при этом оказались больны: только за 5 дней, с 3 по 7 ноября, в санатории заболели 43 ребенка. Роспотребнадзор обследовал детей — у них нашли грипп, аденовирусы и риновирусы. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что также был подтвержден случай COVID-19», — сообщает E1.RU.

Отмечается, что сотрудники санатория вакцинировались в недостаточном объеме. Также при выписке детей с признаками ОРВИ эти данные не передавались в медицинские учреждения. На данный момент уведомления о контакте со случаем коронавирусной инфекции направлены родителям 25 детей. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор. На момент публикации ответа не получено. Корреспондент URA.RU также пытался дозвонится в пресс-службу Минздрава по Свердловской области и в региональный оперштаб.