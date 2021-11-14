Губернатор ХМАО высказалась об объединении трех регионов УрФО

Наталья Комарова не поддерживает нарушения трехстороннего соглашения между регионами УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что власти региона против нарушения трехстороннего соглашения между регионами УрФО — ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. Об этом она рассказала во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Мы поручили нашим депутатам в Госдуме участвовать в законопроекте о публичной власти, чтобы наше положение, как минимум, не ухудшилось, включая наличие долгосрочного соглашения и ежегодных решений трех губернаторов, касающихся взаимоотношений Тюменской области, ЯНАО и Югры. Это наша общая позиция», — сказала Комарова.

При этом глава региона заверила, что в нынешней редакции закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который одним из пунктов отменяет самостоятельность Югры и ЯНАО от Тюменской области, не лишает регионы независимости. «Я не так читаю этот проект закона. Авторы документа подтвердили, что субъекты РФ равные среди равных. В законопроекте, если будут одновременно изменены положения федерального законодательства, бюджетного, то послаблений самостоятельности автономных округов не определяется», — заключила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что главы трех регионов УрФО выступили против инициативы Госдумы. Тогда они выступили против законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который уже прошел в первом чтении Госдумы.