В МИД РФ объяснили публикацию личной переписки Лаврова

По словам Марии Захаровой, Россию нельзя обвинять в саботаже «нормандских» переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ опубликовало переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии, чтобы избежать обвинений в адрес России о саботировании встреч по «нормандскому формату». Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «Соловьев Live».

«Публикация переговоров Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции показывает, что говорить о саботировании Россией переговоров в „нормандском“ формате нельзя. Мы ждем ответа от Франции и Германии на опубликованную переписку. Мы опубликовали документы вечером, сейчас в этих странах только начинается рабочий день, реакция наверняка будет, но пока ее не было», — сказала Захарова.

Ранее МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом, пишет RT. Мария Захарова также обвинила Францию и Германию в срыве переговоров по Донбассу. По словам Сергея Лаврова, перспектива «нормандского формата» зависит от выполнения Минских соглашений, сообщает «Национальная служба новостей».