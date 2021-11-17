12-метровый мурал появился рядом с первым мемориалом The Beatles 2009 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге открылся второй мемориал, посвященный легендарной британской рок-группе The Beatles. Арт-объект появился на набережной Исети, рядом с первым памятником, установленным в 2009 году и ставшим первым в России. В церемонии участвовали генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, руководитель уральского представительства МИД РФ Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и вице-мэр по идеологии Сергей Плахотин.

Ширина мурала, на котором изборождена «ливерпульская четверка» (Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр), — 12 метров, высота — 3 метра. Автор работы — английский стрит-арт-художник Джеймс Кокан. «Это очень счастливый день для меня. Я большой любитель „Биттлз“, и с момента своего приезда сюда я смотрел на этот памятник как символ культурных связей между Великобританией и Екатеринбургом. Это те связи, которые существовали как в хорошие времена, так и во времена, которые являются не очень хорошими, как сейчас», — сказал Дьюэлл. По его словам, открытие мурала 18 ноября связано не только с историческим Днем города в Екатеринбурге, но и с предстоящей премьерой фильма Питера Джексона The Beatles: Get Back, которая пройдет 25 ноября.

На открытие пришли три десятка человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Плахотин пошутил, что «Биттлз» — оружие массового поражения в руках Великобритании. «Массового поражения сердец. Очень символично, что эти арт-объекты появились в самом сердце Екатеринбурга. 50 назад The Beatles зашли в город и завоевали сердца молодежи, студентов „Арха“ и УПИ, которые потом эти смыслы [из песен] принесли в Екатеринбург, преобразовали его и сделали таким, каким мы его любим», — сказал замглавы города.

По окончании церемонии, длившейся полчаса, президент местного клуба фанатов «Биттлз» Владимир Попов подарил Кокану валенки и ушанку. После на импровизированную сцену вышла участница шоу «Голос-10» Флора Бичахчян.

Александр Харлов вспомнил, что 15 лет назад был в командировке на родине «Биттлз» — в Ливерпуле. И тогда он не мог представить, что будет открывать мурал, посвященный группе, в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ричард Дьюэлл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди гостей была и легенда уральского рока — Владимир Шахрин («Чайф») Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Плахотин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художник Джеймс Кокан работал над муралом несколько дней — в непростых погодных условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU