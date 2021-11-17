17 ноября 2021

Британский консул открыл новый мемориал «Биттлз» в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие мурала группе The Beatles. Екатеринбург, мурал the beatles
12-метровый мурал появился рядом с первым мемориалом The Beatles 2009 года Фото:

В Екатеринбурге открылся второй мемориал, посвященный легендарной британской рок-группе The Beatles. Арт-объект появился на набережной Исети, рядом с первым памятником, установленным в 2009 году и ставшим первым в России. В церемонии участвовали генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, руководитель уральского представительства МИД РФ Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и вице-мэр по идеологии Сергей Плахотин.

Ширина мурала, на котором изборождена «ливерпульская четверка» (Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр), — 12 метров, высота — 3 метра. Автор работы — английский стрит-арт-художник Джеймс Кокан. «Это очень счастливый день для меня. Я большой любитель „Биттлз“, и с момента своего приезда сюда я смотрел на этот памятник как символ культурных связей между Великобританией и Екатеринбургом. Это те связи, которые существовали как в хорошие времена, так и во времена, которые являются не очень хорошими, как сейчас», — сказал Дьюэлл. По его словам, открытие мурала 18 ноября связано не только с историческим Днем города в Екатеринбурге, но и с предстоящей премьерой фильма Питера Джексона The Beatles: Get Back, которая пройдет 25 ноября.

Открытие мурала группе The Beatles. Екатеринбург
На открытие пришли три десятка человек
Фото:

Плахотин пошутил, что «Биттлз» — оружие массового поражения в руках Великобритании. «Массового поражения сердец. Очень символично, что эти арт-объекты появились в самом сердце Екатеринбурга. 50 назад The Beatles зашли в город и завоевали сердца молодежи, студентов „Арха“ и УПИ, которые потом эти смыслы [из песен] принесли в Екатеринбург, преобразовали его и сделали таким, каким мы его любим», — сказал замглавы города.

По окончании церемонии, длившейся полчаса, президент местного клуба фанатов «Биттлз» Владимир Попов подарил Кокану валенки и ушанку. После на импровизированную сцену вышла участница шоу «Голос-10» Флора Бичахчян.

Открытие мурала группе The Beatles. Екатеринбург
Александр Харлов вспомнил, что 15 лет назад был в командировке на родине «Биттлз» — в Ливерпуле. И тогда он не мог представить, что будет открывать мурал, посвященный группе, в Екатеринбурге
Фото:
Открытие мурала группе The Beatles. Екатеринбург
Ричард Дьюэлл
Фото:
Открытие мурала группе The Beatles. Екатеринбург
Среди гостей была и легенда уральского рока — Владимир Шахрин («Чайф»)
Фото:
Открытие мурала группе The Beatles. Екатеринбург
Сергей Плахотин
Фото:
Открытие мурала группе The Beatles. Екатеринбург
Художник Джеймс Кокан работал над муралом несколько дней — в непростых погодных условиях
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...