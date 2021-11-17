17 ноября 2021
16 ноября 2021

В ХМАО начальника отдела полиции уволили за тайные доходы жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник отдела в УМВД по ХМАО уволен в связи с утратой доверия Фото:

Начальника одного из отделов УМВД по ХМАО уволили из-за скрытых доходов и банковских счетов. Он несколько лет подавал ложные отчеты о доходах на себя и жену. Полицейский был уволен из органов в связи с утратой доверия. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Выявлены факты предоставления сотрудником органа внутренних дел в течение нескольких лет заведомо недостоверных сведений о доходах на себя и супругу. Супруга служащего на протяжении длительного периода получала значительный доход без оформления трудовых отношений с организацией, о чем сотруднику полиции было достоверно известно», — сказали в пресс-службе. Полицейский, по данным ведомства, также скрывал, что вместе с супругой имеет больше 10 счетов в банках — все они использовались.

В пресс-службе УМВД корреспонденту агентства рассказали, что уволен руководитель низового уровня. На данный момент, кандидат на его должность еще не подобран, а временное исполнение обязанностей возложено на старшего специалиста этого подразделения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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