В Ленинградской области смертельно больная пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, вынуждена была сама сделать себе операцию, так как не дождалась медицинской помощи. Об этом в социальной сети Instagram рассказала врач выборгской скорой помощи Виктория Шутова.
«Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, при этом ее светлому разуму могут позавидовать молодые. И эта самая онкология дала ей осложнение — асцит. При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине — ковида же не существует, это сказки. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть — делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости», — написала Шутова.
Врач рассказала, что пенсионерка также написала предсмертную записку на случай, если операция закончится неудачно. В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что в настоящий момент пенсионерке оказывается вся необходимая помощь.
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