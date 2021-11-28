Прокуратура помогла челябинцу с зачислением в 10 класс

Ученику отказывали в зачислении из-за плохих оценок (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Миасса (Челябинская область) приняли на обучение в 10 класс местной гимназии только после вмешательства прокуратуры. По сообщениям пресс-службы ведомства, оно защитило права подростка на образование.

«Ученику отказали в зачислении в 10 класс технологического профиля в связи с его несоответствием критериям, установленным законом Челябинской области „Об образовании в Челябинской области“, а именно из-за наличия оценок „удовлетворительно“. Однако, в классе свободные места имелись», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что в 10 класс гимназии были зачислены ученики, имеющие такие же оценки. Это свидетельствовало об отсутствии единообразного подхода к решению вопроса о приеме на обучение, уточнили в прокуратуре.

За нарушение права на образование директору гимназии выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. Директор выполнил требование прокуратуры о зачислении подростка в списки учащихся.