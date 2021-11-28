28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Прокуратура помогла челябинцу с зачислением в 10 класс

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученику отказывали в зачислении из-за плохих оценок (фото из архива) Фото:

Жителя Миасса (Челябинская область) приняли на обучение в 10 класс местной гимназии только после вмешательства прокуратуры. По сообщениям пресс-службы ведомства, оно защитило права подростка на образование.

«Ученику отказали в зачислении в 10 класс технологического профиля в связи с его несоответствием критериям, установленным законом Челябинской области „Об образовании в Челябинской области“, а именно из-за наличия оценок „удовлетворительно“. Однако, в классе свободные места имелись», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что в 10 класс гимназии были зачислены ученики, имеющие такие же оценки. Это свидетельствовало об отсутствии единообразного подхода к решению вопроса о приеме на обучение, уточнили в прокуратуре.

За нарушение права на образование директору гимназии выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. Директор выполнил требование прокуратуры о зачислении подростка в списки учащихся.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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