Пенсионеров ХМАО учат пользоваться Госуслугами и QR-кодами

В ХМАО пенсионеров учат пользоваться цифровыми сервисами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО на базе Центров общественного доступа жителей региона учат пользоваться порталом Госуслуги и QR-кодами. Чаще всего за помощью обращаются пожилые югорчане. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий ХМАО.

«В основном Центры общественного доступа открыты на базах библиотек. Так сложилось, что основными пользователями этой услуги являются пожилые люди, но пройти образовательную программу компьютерной грамотности может любой желающий. Во время занятий пенсионерам помогают освоить компьютер и зарегистрироваться на Госуслугах», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе окружного департамента добавили, что такие Центры есть во всех муниципалитетах региона. Кроме того, пожилых жителей учат пользоваться и другими цифровыми сервисами правительства. «В связи с введением системы QR-кодов возрастные жители столкнулись с новой проблемой. Сейчас мы подготовили программу и объясняем, как пользоваться этой системой. Некоторые из них до этого распечатывали бумажные коды», — заключили в пресс-службе. Подобная работа проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».