Жители пригорода Перми жалуются на незаконные могилы

На закрытом кладбище под Пермью продолжают хоронить (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На закрытом кладбище в Пермском районе проводятся незаконные захоронения, утверждает местная жительница. По словам Елены Филипповой, Бахаревский погост во Фролах уже не действует, там разрешены только подзахоронения, но она обнаружила свежую могилу совсем рядом с садовым кооперативом.

«Там раньше была дорога. Они на ней и начали хоронить. Расчистили трактором необходимую площадь, ближе к нашему СНТ — убрали мусор, деревья. Однажды я подошла к копальщикам, сказала им, что здесь хоронить нельзя. Они ответили, что все согласовано с администрацией», — рассказала Филиппова порталу «Новости Перми».

Сотрудники кладбища утверждают, что на территории проводятся только подзахоронения. Об этом же в беседе с журналистами заявляют чиновники местной администрации. URA.RU ранее рассказывало, что для нужд Перми и Пермского района власти могут построить общее кладбище. И в городе, и в районе проблема с местами для захоронений стоит остро. При любой попытке чиновников определить ту или иную территорию для нового кладбища, они встречаются с протестом местных жителей.