Титов заявил, что Россия в шаге от возвращения в СССР

По словам Бориса Титова, в России не осталось борцов за демократию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия находится в шаге от возвращения от СССР, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, в России почти не осталось сторонников демократии.

«Вот вы начали с СССР, так мы уже опять там одной ногой. Cегодня уже, наверное, ушел этот паровоз, и вернуть-то ситуацию будет сложно», — отметил Борис Титов в беседе с «Коммерсантом».

По его словам, на демократическом фланге не осталось практически никого, и борьба идет между властью, представляющей левый центр, и левым радикализмом. Бизнес-омбудсмен также вспомнил события 30-летней давности, когда распался СССР. Титов уверен, что многие не хотели этого, а также добавил, что россиян испугали приватизацией.

Ранее экс-глава МИД России Игорь Иванов заявил, что причина развала СССР заключалась во внутренних проблемах страны — неправильной экономической политике и неграмотных действиях власти. В экономике отсутствовал план перехода от централизованной к рыночной системе, заключил он.