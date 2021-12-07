«Почта России» на месяцы задержала доставку посылок в ЯНАО

«Почта России» не может доставить все посылки в село ЯНАО из-за отсутствия проходимой дороги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители села Восяхово Шурышкарского района несколько месяцев не могут дождаться посылок, отправленных по «Почте России». Как рассказали URA.RU в пресс-службе почтовой компании, это временные трудности, возникшие из-за отсутствия проходимых дорог.

«Мы держим ситуацию по доставке почты в Восяхово на контроле. Это временные межсезонные трудности. Из-за отсутствия проходимых дорог сейчас почта доставляется в этот пункт регулярными пассажирскими авиабортами. При этом на авиационном транспорте существуют допустимые лимиты перевозок почты. Мы уже запланировали дополнительный коммерческий рейс в этом направлении на следующей неделе, который позволит доставить почту», — рассказали URA.RU в «Почте России».

Как добавили в почтовой службе с открытием зимних дорог в село Восяхово будет налажена своевременная доставка почты. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО была запущена беспилотная доставка при помощи дронов от «Почты России». Первый полет дрона состоялся в ноябре этого года, по направлению Салехард — Аксарка. Аппарат доставил груз и вернулся в окружную столицу спустя два часа после вылета.