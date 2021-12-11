За сутки от коронавируса в России умер 1171 человек

Количество заболевших и умерших от коронавируса незначительно, но снижается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки в России зафиксирован 1 171 летальный исход от коронавируса. Количество новых заболевших увеличилось на 30 288, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Скончался 1171 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале столичного оперштаба.

По приросту новых заболевших лидирует Москва — 3140, на втором месте Санкт-Петербург — 2045, на третьем Московская область — 1833. В Пермском крае выявлено 680 заболевших. В Свердловской области — 661, в Челябинской — 623, в Тюменской — 305, в Курганской — 187, в ХМАО — 204, в ЯНАО — 126.

Всего за время пандемии в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса. От болезни умер 288 351 человек. Выздоровели 8 709 964 пациента.