За сутки от коронавируса в России умер 1171 человек

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Количество заболевших и умерших от коронавируса незначительно, но снижается Фото:
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Коронавирус COVID-19

За сутки в России зафиксирован 1 171 летальный исход от коронавируса. Количество новых заболевших увеличилось на 30 288, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Скончался 1171 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале столичного оперштаба.

По приросту новых заболевших лидирует Москва — 3140, на втором месте Санкт-Петербург — 2045, на третьем Московская область — 1833. В Пермском крае выявлено 680 заболевших. В Свердловской области — 661, в Челябинской — 623, в Тюменской — 305, в Курганской — 187, в ХМАО — 204, в ЯНАО — 126.

Всего за время пандемии в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса. От болезни умер 288 351 человек. Выздоровели 8 709 964 пациента.

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За сутки в России зафиксирован 1 171 летальный исход от коронавируса. Количество новых заболевших увеличилось на 30 288, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с инфекцией. «За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Скончался 1171 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале столичного оперштаба. По приросту новых заболевших лидирует Москва — 3140, на втором месте Санкт-Петербург — 2045, на третьем Московская область — 1833. В Пермском крае выявлено 680 заболевших. В Свердловской области — 661, в Челябинской — 623, в Тюменской — 305, в Курганской — 187, в ХМАО — 204, в ЯНАО — 126. Всего за время пандемии в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса. От болезни умер 288 351 человек. Выздоровели 8 709 964 пациента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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