В Волгограде полыхает рынок на 1200 квадратах, с огнем борются 60 пожарных: онлайн-трансляция

На рынке в Волгограде начался пожар
60 пожарных тушат огонь на рынке в Волгограде
60 пожарных тушат огонь на рынке в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда вспыхнул крупный пожар на рынке, охвативший около 1200 квадратных метров. Торговцы, пытаясь спасти свои товары, активно помогают с тушением, но ущерб уже оценивается в миллионы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

13:42 Мобильный интернет и сотовая связь в округе горящего рынка не работают. Фото и видео в мессенджерах не отправляются, звонки прерываются.

13:39 Рядом с горящим рынком расположена газовая заправка.

13:22 В данный момент в тушении пожара принимают участие более 100 специалистов и 41 единица техники. Об этом сообщили в МЧС

13:17 Площадь пожара на достигла 3000 квадратных метров, тушение затруднено из-за плотной застройки и высокой пожарной нагрузки, сообщило МЧС.

12:45 С пожар борются 60 специалистов и 27 единиц техники.

12:45 Площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС.

12:44 Некоторые торговцы отняли шланг у пожарных и самостоятельно начали тушить гигантский пожар на рынке «Национальный» в Волгограде, надеясь спасти что-то.

12:43 Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

12:42 В Волгограде начался крупный пожар на вещевом рынке у тракторного завода. По предварительной информации, пострадавших нет

